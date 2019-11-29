В Британии задержали судно с девятью крымчанами на борту

В порту Портленда в Великобритании задержали нигерийское судно с девятью крымчанами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, судно было задержано после того, как оно было отбуксировано в порт с отключенным электропитанием. Ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение.

"Два месяца морякам не платят зарплату, долг порядка 35 тыс. долларов. Владельцы выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой. Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации", - заявили российские представители Международной федерации транспортных рабочих.

Также отмечается, что сотрудники Красного Креста и местные благотворительные организации обеспечили экипаж продовольствием и одеждой.

Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал.

Напомним, 22 ноября в акватории порта "Южный" вблизи Одессы с якоря сорвался танкер Delfi, после чего сел на мель. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов. На борту находились 3 члена экипажа из Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что танкер мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины.