В Британии выступили против введения внутренних паспортов COVID-вакцинации

Позицию британских депутатов поддерживают несколько правозащитных организаций, включая Liberty, Big Brother Watch, Privacy International и Объединенный совет помощи иммигрантам (JCWI).

Ранее идею внутренних паспортов вакцинации выдвинуло правительство. Инициативу поддержал премьер-министр Британии Борис Джонсон, который рекомендовал ускорить тестирование этой системы.

По данным источников издания в британском правительстве, внутренние паспорта вакцинации могли бы использовать компании для ослабления мер по социальной дистанции на территории офисов.

Кроме того, власти допускают, что паспорта вакцинации можно использовать для посещения спортивных и культурных мероприятий.

Один из вариантов подтверждения здоровья граждан планируют опробовать 18 апреля, когда на стадионе Уэмбли пройдет полуфинал Кубка Англии. На него будет продано 4 тысяч билетов. Однако каждый посетитель должен будет предъявить отрицательный COVID-тест, сделанный не позднее чем за 24 часа до мероприятия, а после матча также необходимо будет сделать ПЦР-тест дома.

Депутаты считают, что предъявление паспортов вакцинации для посещения мероприятий внутри страны противоречат "британскому духу". Также, по их мнению, их введение обострит разногласие и дискриминацию в стране.