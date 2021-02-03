В Британии вакцинировали от COVID 10 млн жителей

В Великобритании первую дозу COVID-вакцины получили уже 10 млн жителей страны. Таким образом, провакцинированы уже 15% населения Соединенного Королевства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в Twitter.

"Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле", - написал министр.

Напомним, вакцинация в Британии началась 8 декабря. В настоящее время жителей Соединенного Королевства вакцинируют препаратами Pfizer и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрешат делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, что обеспечивается смешиванием доз. Однако лишь в редких случаях.

Кроме того, в середине января Британия начала вакцинацию граждан старше 70 лет. и "уязвимых" больных.