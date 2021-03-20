В Британии установили новый рекорд COVID-прививок: более 600 тысяч за сутки

В четверг 19 марта в Британии сделали 660 276 прививок. Из них около 528 тысяч прививок - это первая доза, 132 тысячи - вторая доза.

В Британии вакцинировано свыше 26 миллионов британцев - 49,9% взрослых, из них более 2 млн двумя дозами.

Ранее глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.

Напомним, ранее Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о восстановлении вакцинации данным препаратом.