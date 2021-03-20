UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Британии установили новый рекорд COVID-прививок: более 600 тысяч за сутки

Автор: Даша Харченко

В Британии установили новый рекорд сделанных прививок от коронавируса за сутки. Вакцинировались более 660 тысяч человек.

Об этом сообщает Sky News.

В четверг 19 марта в Британии сделали 660 276 прививок. Из них около 528 тысяч прививок - это первая доза, 132 тысячи - вторая доза.

В Британии вакцинировано свыше 26 миллионов британцев - 49,9% взрослых, из них более 2 млн двумя дозами.

Ранее глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.

Напомним, ранее Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о восстановлении вакцинации данным препаратом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияКоронавирусВакцинавакцина от коронавируса
Читайте также
Вакцину Sinovac Украина должна получить до конца марта, - Степанов
Прогноз погоды