В Британии за сутки жертвами COVID-19 стали более 900 больных

В Британии за последние сутки от заболевания коронавирусом умерло более 900 человек, что является наибольшим показателем с начала вспышки в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным новостного агентства, по состоянию на вечер 8 апреля в британских медицинских учреждениях от коронавируса умерли уже 7 097 больных. Только за последние сутки в Соединенном Королевстве зафиксировали 938 летальных случаев.

При этом общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Британии выросло сегодня до 60 733. Сегодня в стране подтвердили 5 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, вчера в Британии резко возросло число летальных исходов от коронавируса. За предыдущие сутки от коронавируса умерли более 850 человек. Таким образом смертность в Британии выросла почти вдвое. Общее количество смертей достигало 6 227.

До этого, в Британии за сутки от коронавируса умерли 439 человек. А главный врач Шотландии Кэтрин Колдервуд подала в отставку после того, как ее обвинили в нарушении карантина.

Кроме того, в британском правительстве заявили об улучшении состояния больного коронавирусом премьера Бориса Джонсона. Представитель правительства рассказал, что сегодня Джонсон уже сидел на кровати, а также разговаривал с медицинским персоналом.