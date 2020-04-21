В Британии за сутки почти вдвое возросло количество умерших от COVID-19

В Великобритании за последние сутки от коронавируса скончались 823 человека. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии.

Так, за минувшие сутки в больницах умерли 823 пациента с COVID-19, днем ранее сообщалось о 449 летальных случаях.

В Британии зафиксировали 4301 новый случай коронавируса, а общее число зараженных достигло 129 044.

С начала пандемии от коронавируса в британских больницах умерли 17 337 пациентов. Эти данные не включают летальные случаи в домах престарелых.

Напомним, официальная смертность от коронавируса в Англии и Уэльсе была занижена почти наполовину. Реальные показатели смертности в этих двух странах были на 41% больше, чем ежедневные данные правительства до 10 апреля.

Кроме того, в Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса. В частности, за 18 апреля на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 596 смертей от коронавируса, тогда как за предыдущие сутки от болезни умерли 888 пациентов. Общее количество летальных исходов с начала пандемии превысило 16 тысяч.