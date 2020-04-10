В Британии за сутки от коронавируса умерли почти 900 человек

За сутки в Британии от коронавируса умерли более 880 человек, общее количество погибших приближается к 8 тысячам. Такие данные Департамента здравоохранения и социальной защиты страны.

За сутки количество погибших увеличилось на 881. Это на более чем сотню меньше, чем накануне. Общее количество погибших от эпидемии в Британии выросло до 7 978.

За сутки обнаружили 4344 новых заражений коронавирусом, число подтвержденных больных превысило 65 тысяч человек. Из них в больницах находятся 16 784 человек.

Напомним, в мире до 1 млн 601 тыс. 18 человек возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19.

Добавим, Китай предлагает Британии сотрудничестве в области профилактики эпидемий и финансирование медицинских разработок на фоне пандемии коронавируса.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, больной коронавирусом, был переведен из реанимации в обычную больничную палату.

Напомним, 27 марта стало известно о том, что Борис Джонсон заболел на коронавирус. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.