В Британии за сутки от COVID-19 умерли более полтысячи человек

В Британии за последние сутки жертвами коронавируса стали более полтысячи больных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным британского Департамента здравоохранения, по состоянию на 9 утра среды, 1 апреля, на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 29 474 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 352 случая - летальные.

Отмечается, что за последние сутки от коронавируса умерли 563 человека, что является наибольшим показателем смертности с начала вспышки COVID-19 в Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Жертвой коронавируса стал 60-летний человек. Больной умер от пневмонии дома, через несколько дней после того, как его выписали из больницы. Однако тест на коронавирус в больнице ему не делали.

Также РБК-Украина писало, что в США зафиксировали наибольшее суточное количество летальных случаев от коронавируса. За сутки в США от коронавируса умерли 912 человек. В целом жертвами коронавируса в США стали свыше 4 тысяч больных.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что не во всех летальных случаях в Украине причиной смерти стал именно коронавирус. Наибольшее количество летальных исходов регистрируется у больных с сахарным диабетом.