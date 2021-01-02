В Британии за сутки почти 58 тысяч случаев заражения COVID

Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)

В Великобритании за последние сутки обнаружили почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за время пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

В Британии заразились еще 57 725 человек, 445 пациентов умерли за сутки. В субботу пятый день подряд сообщили о заражении более 50 тысяч человек.

Всего за период пандемии в стране заразились 2 599 789 человек, умерли 74 570 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что профсоюзы учителей Британии призывают не возобновлять обучение в начальных классах на следующей неделе или же предоставить им данные, на основании которых правительство решило выпустить учеников начальной школы на уроки.

Вчера, 1 января, стало известно, что на следующей неделе не будут открыты начальные школы в Лондоне. Этого добился мэр британской столицы Садик Хан.

Напомним, в Англии с 31 декабря увеличилось количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.