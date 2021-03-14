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В Британии не сомневаются, что осенью будут новые всплески заражения коронавирусом

Новина українською → Лондон, Воскресенье 14 марта 2021 17:01
В Британии не сомневаются, что осенью будут новые всплески заражения коронавирусом Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.

Об этом заявил глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд, сообщает The Telegraph.

Он отметил, что ситуация будет складываться везде по-разному, исходя из того, у скольки людей будут антитела к вирусу.

"Мы должны признать, что вирус никуда не исчезнет. Не сомневаюсь, что осенью будет новая волна заражений", - сказал Даймонд.

Напомним, в половине из 20 областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта вводятся новые ограничение из-за коронавируса, которые будут действовать до 6 апреля.

Также сообщалось, что ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах.

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