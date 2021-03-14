В Британии не сомневаются, что осенью будут новые всплески заражения коронавирусом

Осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.

Он отметил, что ситуация будет складываться везде по-разному, исходя из того, у скольки людей будут антитела к вирусу.

"Мы должны признать, что вирус никуда не исчезнет. Не сомневаюсь, что осенью будет новая волна заражений", - сказал Даймонд.