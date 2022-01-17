В Британии сократили период самоизоляции из-за коронавируса

В Британии сократили срок самоизоляции из-за коронавируса. Теперь люди могут выйти из изоляции через пять полных дней,.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Изменения вступили в силу с понедельника, 17 января. Они действуют для жителей, если отрицательный результат теста будет подтвержден на пятый и шестой дни.

Такая мера была вынужденной, чтобы помочь решить проблему нехватки кадров в государственных службах, позволив людям вернуться к работе раньше.

Правительство заявило, что исследование показало, что от 20% до 30% людей все еще заразны к шестому дню. Однако процент снижается, если два теста показывают отрицательный результат, а изоляция заканчивается на шестой день.

"Это сбалансированный и пропорциональный подход к восстановлению дополнительных свобод и снижению нагрузки на основные общественные службы в зимний период. Крайне важно, чтобы люди прекратили самоизоляцию только после двух отрицательных тестов, чтобы убедиться, что они не заразны", - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Министерство здравоохранения заявило, что период самоизоляции по умолчанию остается 10-дневным, и что люди могут закончить его досрочно, только если они получат два отрицательных результата в последующие дни.