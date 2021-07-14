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В Британии шестимесячный максимум случаев COVID-19 после финала Евро-2020

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минздрав Великобритании зафиксировал шестимесячный максимум новых больных коронавирусной инфекцией. В стране за сутки зарегистрировано более 43 тысяч заболевших. Также выросло количество летальных случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, рост ежедневных случаев COVID-19 в стране за неделю вырос почти на треть до 43 302 новых заболевших за сутки. Это еще один шестимесячный максимум с 15 января, когда было зарегистрирован 55 761 больной. Самый высокий дневной показатель наблюдался 8 января - 68 053 случая.

Количество умерших от коронавируса за неделю увеличилось на 48,5% до 49 человек по сравнению с 33 в прошлую среду.

Напомним, 11 июня в Лондоне на стадионе Уэмбли прошел финал Евро-2020. По официальным данным, на матч пришли посмотреть 60 тысяч зрителей.

Неделей ранее в Лондоне прошли полуфиналы Евро-2020.

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