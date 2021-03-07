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В Британии самый низкий прирост новых COVID-случаев более чем за 5 месяцев

Автор: Роман Тверденко

В Британии за последние сутки зафиксировали 5 177 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за 5,5 месяцев.

Об этом сообщает The Guardian.

Прежний самый низкий показатель был зафиксирован 22 сентября, когда обнаружили 5 079 новых случаев заражения.

Также, средний процент заболеваемости в Великобритании за эту неделю упал на 31,3% в сравнении с неделей 22-28 февраля.

Всего в Британии за все время пандемии зафиксировали 4 218 520 случаев заражения, а также 140 062 смерти (данные за воскресенье еще не опубликованы).

Ранее Великобритания заявила, что ограничения на экспорт вакцин против COVID-19 может поставить под угрозу глобальную борьбу с вирусом. Лондон ожидает от Европейского Союза "исполнение обязательств, взятых на себя в рамках своей программы вакцин".

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