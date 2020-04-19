В Британии в из-за заражения коронавирусом скончались почти 900 человек за сутки

Жертвами коронавируса в Великобритании за последние сутки стали 888 человек по состоянию на 18 апреля. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Британии в Twitter.

Отмечается, что в целом число умерших в результате инфицирования составляет уже 15 464 человека. От начала эпидемии всего свыше 114 тысяч британцев заразились коронавирусом.

Также установлено, что количество умерших от осложнений после инфицирования коронавирусом в домах престарелых может достигать 7500 человек, что в пять раз больше официальных данных, передают AFP и DW.

Напомним, в Хорватии группа биологов в клинике инфекционных заболеваний в Загребе успешно изолировала вирус COVID-19, выращивая его в лабораторных условиях. Это является первым шагом к поиску вакцины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании началось крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В исследовании "Восстановление" принимают участие более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Британии.