В Британии резко снизилась суточная смертность от коронавируса

В Британии сегодня, 19 апреля, наблюдается резкое сокращение количества летальных случаев от коронавируса за сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу британского Министерства здравоохранения в Twitter.

По данным ведомства, за последние сутки на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 596 смертей от коронавируса, тогда как за предыдущие сутки от болезни умерли 888 пациентов. Общее количество летальных исходов превысило 16 тысяч.

При этом по состоянию на 19 апреля в Британии было сделано 482 063 тестов на коронавирус, из них почти 19 тысяч сделали 18 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавируса - 120 067.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании сегодня зафиксировали наименьшую за последний месяц суточную смертность от коронавируса. За сутки в Испании от коронавируса умерли 410 пациентов. Последний раз такой низкий показатель наблюдался 22 апреля, когда за сутки умерло 394 больных.

Кроме того, вчера количество летальных случаев коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. В субботу в Испании от коронавируса умерло более 500 пациентов.