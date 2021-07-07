В Британии решили освободить привитых от изоляции при контакте с больными COVID

В Великобритании с 16 августа отменят самоизоляцию для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, но до этого прошел полную вакцинацию от коронавируса. Также от обязательного карантина после контакта с заболевшим освободят лиц младше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters .

При этом и дети, и вакцинированные будут обязаны уйти на самоизоляцию, если у них окажется положительный результат теста на коронавирус.

"С 16 августа любому, у кого был тесный контакт с заразившимся коронавирусом, больше не придется самоизолироваться в случае, если он прошел полную вакцинацию", - сказал министр.

Для тех, кто получит вторую прививку незадолго или после 16 августа, послабление начнется действовать спустя две недели после завершения вакцинации.