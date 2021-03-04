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В Британии разрешили быстрое одобрение уже утвержденных СOVID-вакцин

Автор: Андрей Козловский

Британский регулятор не будет требовать масштабных клинических исследований вакцин от коронавируса, которые адаптировали к новым штаммам. Это касается тех препаратов, которые уже получили разрешение на использование в стране.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регуляторное агентство по лекарственным препаратам и изделий медицинского назначения (MHRA) будет требовать данные, подтверждающие иммунный ответ на новую версию вакцины через тестирование образцов крови. Это требует меньше времени и усилий.

Также производители должны будут предоставлять данные о том, что вакцина является качественной и безопасной.

"Этот подход основывается на испытуемом и тестированы в процессе утверждения, который использовался для сезонных вакцин от гриппа, для которых ежегодно необходимы, чтобы приспособить их к циркулирующим штаммов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз упростил процедуру одобрения вакцин от коронавируса, которые адаптированы к мутациям коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в Британии разрабатывают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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