В Британии разрешили быстрое одобрение уже утвержденных СOVID-вакцин

Британский регулятор не будет требовать масштабных клинических исследований вакцин от коронавируса, которые адаптировали к новым штаммам. Это касается тех препаратов, которые уже получили разрешение на использование в стране.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регуляторное агентство по лекарственным препаратам и изделий медицинского назначения (MHRA) будет требовать данные, подтверждающие иммунный ответ на новую версию вакцины через тестирование образцов крови. Это требует меньше времени и усилий.

Также производители должны будут предоставлять данные о том, что вакцина является качественной и безопасной.

"Этот подход основывается на испытуемом и тестированы в процессе утверждения, который использовался для сезонных вакцин от гриппа, для которых ежегодно необходимы, чтобы приспособить их к циркулирующим штаммов", - говорится в сообщении.