В Британии разрешили быстрое одобрение уже утвержденных СOVID-вакцин
Британский регулятор не будет требовать масштабных клинических исследований вакцин от коронавируса, которые адаптировали к новым штаммам. Это касается тех препаратов, которые уже получили разрешение на использование в стране.
Регуляторное агентство по лекарственным препаратам и изделий медицинского назначения (MHRA) будет требовать данные, подтверждающие иммунный ответ на новую версию вакцины через тестирование образцов крови. Это требует меньше времени и усилий.
Также производители должны будут предоставлять данные о том, что вакцина является качественной и безопасной.
"Этот подход основывается на испытуемом и тестированы в процессе утверждения, который использовался для сезонных вакцин от гриппа, для которых ежегодно необходимы, чтобы приспособить их к циркулирующим штаммов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз упростил процедуру одобрения вакцин от коронавируса, которые адаптированы к мутациям коронавирус.
Также РБК-Украина писало, что в Британии разрабатывают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.
Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.