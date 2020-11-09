В Британии рассчитывают получить 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID к концу года

Фото: врач набирает лекарство в шприц (РБК-Украина)

Великобритания рассчитывает получить около 10 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Всего в стране рассчитывают на 40 миллионов доз этого образца.

Об этом сообщает Reuters.

В британском правительстве еще ждут одобрения вакцины регуляторами, но в случае получения разрешения вакцину произведут уже в Британии.

Кроме соглашения с Pfizer, власти Великобритании подписали соглашения на покупку вакцины от коронавируса с еще пятью разработчиками. Среди них образец от Оксфордского университета и AstraZeneca. Результаты массового испытания их образца ожидаются также в этом году.

Напомним, сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

В связи с этим Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.