ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Британии рассчитывают получить 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID к концу года

Великобритания, Понедельник 09 ноября 2020 19:20
В Британии рассчитывают получить 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID к концу года
Фото: врач набирает лекарство в шприц (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Великобритания рассчитывает получить около 10 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Всего в стране рассчитывают на 40 миллионов доз этого образца.

Об этом сообщает Reuters.

В британском правительстве еще ждут одобрения вакцины регуляторами, но в случае получения разрешения вакцину произведут уже в Британии.

Кроме соглашения с Pfizer, власти Великобритании подписали соглашения на покупку вакцины от коронавируса с еще пятью разработчиками. Среди них образец от Оксфордского университета и AstraZeneca. Результаты массового испытания их образца ожидаются также в этом году.

Напомним, сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

В связи с этим Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь