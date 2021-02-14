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В Британии проведут массовое тестирование на "африканский" штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Великобритании проведут массовое тестирование жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Хэмпшир.

Об этом сообщает Sky News.

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В частности, прийти тестирование приглашают жителей городов Волсолл и Миддлсбро и отдельных районов графства Хэмпшир.

"Новые мутации вируса появляются во все большем количестве городов по всей стране. Сейчас важно понять, этот штамм уже циркулирует в Мидлсбро", - заявил мэр Энди Престон.

На прошлой неделе подобное тестирование запустили в отдельных районах Манчестера, Кента и Суррей.

Напомним, в Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.

Также Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.

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