В Британии проведут массовое тестирование на "африканский" штамм коронавируса

В Великобритании проведут массовое тестирование жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Хэмпшир.

Об этом сообщает Sky News .

В частности, прийти тестирование приглашают жителей городов Волсолл и Миддлсбро и отдельных районов графства Хэмпшир.

"Новые мутации вируса появляются во все большем количестве городов по всей стране. Сейчас важно понять, этот штамм уже циркулирует в Мидлсбро", - заявил мэр Энди Престон.

На прошлой неделе подобное тестирование запустили в отдельных районах Манчестера, Кента и Суррей.