В Британии проведут массовое тестирование на "африканский" штамм коронавируса

В Великобритании проведут массовое тестирование жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Хэмпшир.
Об этом сообщает Sky News.
В частности, прийти тестирование приглашают жителей городов Волсолл и Миддлсбро и отдельных районов графства Хэмпшир.
"Новые мутации вируса появляются во все большем количестве городов по всей стране. Сейчас важно понять, этот штамм уже циркулирует в Мидлсбро", - заявил мэр Энди Престон.
На прошлой неделе подобное тестирование запустили в отдельных районах Манчестера, Кента и Суррей.
Напомним, в Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.
Также Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.