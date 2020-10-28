В Британии предупредили о несовершенстве первых вакцин от коронавируса

Глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявила, что первые вакцины от коронавируса могут оказаться недостаточно эффективными. По ее словам, на кого-то она может не подействовать вообще.

Статья Кейт Бингем опубликована британским медицинским журналом The Lancet

Она предупредила, что первое поколение вакцин будет несовершенным.

"Мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы", - сказала она.

Также, по ее словам, на часть людей, первые вакцины могут никак не подействовать.

Бингем подчеркнула, что основная проблема заключается в том, что глобальные производственные мощности для вакцин крайне неадекватны для миллиардов необходимых доз, а производственные мощности в Великобритании на сегодняшний день недостаточны.

Ранее РБК-Украина писало, что разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытание на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.

Напомним, группа ученых презентовала президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата вакцины против COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация против коронавируса может начаться в Европе весной-летом 2021 года.