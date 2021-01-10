В Британии предложат каждому взрослому вакцинироваться от COVID-19 до осени

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что до осени вакцинироваться от COVID-19 предложат каждому взрослому жителю страны. Сейчас в государстве вакцинировано около двух миллионов человек.

Об этом сообщает ВВС.

Министр отметил, что с 11 января планируется увеличить количество ежедневных прививок.

"За последнюю неделю мы вакцинировали больше людей, чем за весь декабрь, поэтому мы ускоряем внедрение", - подчеркнул Хэнкок.

По его словам, до середины февраля планируют вакцинировать всего около 14 миллионов человек, в том числе стариков, клинически уязвимых, а также медицинских и социальных работников.

В стране ежедневно вакцинируют около 200 тысяч человек.

Напомним, 8 января Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna на территории королевства. Государство получит 17 млн ​​доз вакцины Moderna.

Как писало РБК-Украина, с 4 января в Великобритании ввели третий локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. С ноября количество ежедневных заражений в Королевстве выросло более чем вдвое.