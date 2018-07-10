В Британии пострадавший от нового отравления "Новичком" пришел в сознание

Пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери, пришел в сознание

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери, пришел в сознание. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление больницы в Солсбери.

Врачи сообщили, что констатируют "небольшое, но значительное улучшение" состояния Чарли Роули.

Сообщается, что сейчас он находится в стабильно критическом состоянии. В больнице отметили, что Роули "все еще не очень хорошо себя чувствует" и нуждается в круглосуточной помощи врачей.

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери.Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания. Позже стало известно, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".