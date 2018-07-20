В Британии пострадавшего от нового отравления "Новичком" выписали из больницы

45-летнего мужчину выписали через три недели после госпитализации

Пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" британца Чарли Роули выписали из больницы. Об этом сообщает ВВС.

45-летнего мужчину выписали через три недели после госпитализации.

#BREAKING UK hospital says Novichok victim Rowley discharged pic.twitter.com/8qsTkUfUNg — AFP news agency (@AFP) 20 липня 2018 р.

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери. Чарли Роули и Дон Стерджес были найдены вечером 30 июня в доме в городе Эймсбери без сознания. Позже стало известно, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

9 июля Стерджес умерла. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что к гибели женщины от "Новичка" привела российская атака.

10 июля Роули, пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери, пришел в сознание.