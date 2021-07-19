В Британии для посещения ночных клубов потребуется COVID-сертификат

Министр по вакцинации Британии Надим Захави заявил, что с этого момента для входа в ночные клубы и другие места скопления людей будет требоваться подтверждение того, что люди полностью привиты от коронавируса.

До этого времени в некоторых заведениях будут требоваться пропуска COVID, которые показывают, вакцинированы ли вы или у вас отрицательный тест на вирус, хотя это остается добровольным.

При этом премьер-министр Борис Джонсон оставил за собой право "санкционировать" пропуска в попытке помочь обуздать растущие случаи заболевания коронавирусом.

"Мы продолжаем призывать ночные клубы использовать пропуск COVID, чтобы они могли проверить, были ли люди дважды привиты или недавно сдавали отрицательные анализы - я думаю, это в их интересах и в интересах посетителей", - заявил пресс-секретарь Джонсона.

Схема COVID Pass, запущенная через приложение NHS, используется для того, чтобы помочь ночным развлекательным заведениям возобновить работу.

Изначально пропуск был запущен как способ подтверждения безопасности людей для посещения пробных мероприятий, таких как спортивные матчи, фестивали и концерты, или для подтверждения их безопасности для поездок за границу.