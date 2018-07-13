В Британии полиция нашла источник отравления "Новичком" в Эймсбери

В доме жителя Эймсбери обнаружили емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество

В Великобритании полиция сегодня, 13 июля, обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество "Новичок". Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что бутылка, в которой находился "Новичок", была найдена 11 июля. Анализ в лаборатории подтвердил, что в ней находилось нервно-паралитическое вещество. Однако пока неизвестно, как банка попала к Роули.

"Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени", - рассказал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Напомним, 10 июля британец Чарли Роули, пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери, пришел в сознание.

Как известно, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания. Позже стало известно, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".