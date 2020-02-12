В Британии подтвердили новый случай заражения коронавирусом

В Британии подтвердили девятый случай заражения новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, заражение коронавирусом COVID-19 подтвердили у женщины, которая прилетела в Лондон из Китая. Больную госпитализировали в больницу Сент-Томас, где есть специальное инфекционное отделение.

Кроме того, в больнице Arrowe Park на карантине находятся 83 человека, у которых подозревали заражение коронавирусом. Результаты теста на коронавирус у пациентов оказались отрицательными и теперь они смогут покинуть больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в британском городе Брайтон закрыли местную больницу после того, как у одного из врачей обнаружили коронавирус. Врач мог заразиться от больного коронавирусом британца, которого накануне лечил.

Кроме того, в Сингапуре новым видом коронавируса заразились еще 3 человека. Общее количество инфицированных в Сингапуре достигло 50, из них 8 - в критическом состоянии. Еще 15 больных поправились и были выписаны из больниц.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 12 февраля, коронавирусом COVID-19 заболели более 44 тыс. человек. От вируса погибли 1114 человек, еще 4781 - полностью выздоровели.