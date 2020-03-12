В Британии возросло число зараженных коронавирусом, умерли еще 2 человека

Власти Великобритании заявили о 134 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Большинство новых заражений произошло в Шотландии. В частности, инфицировался фельдшер скорой помощи на востоке Англии, студент Бристольского университета и еще один сотрудник в университетской больнице Эйнтри в Ливерпуле.

Также, после проявления симптомов вируса, самоизолировались несколько игроков футбольной команды английской Премьер-лиги "Лестер Сити".

Больше всего случаев заражения произошло в Англии, за которой следуют Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс. Общее количество зараженных в стране достигло 590 человек.

Также сообщается о двух новых смертях от вируса. Всего от инфекции скончались 10 британцев.

Напомним, ранее Англия присвоила эпидемии коронавируса COVID-19 наивысший уровень опасности.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозам главного медицинского директора Англии Криса Уитти, коронавирусом COVID-19 могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии.