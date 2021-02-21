В Британии планируют ускорить COVID-вакцинацию населения

Правительство Британии намерено сделать прививку первой дозой вакцины против коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля. Это на месяц раньше, чем было запланировано.

Как сообщается, новые планы правительства направлены на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получивших прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.

Производители двух вакцин, которые использует Британия, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу. Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в стране есть возможность для того, чтобы реализовать такие планы.

Отмечается, что с начала вакцинации в Британии прививки получили свыше 17,2 млн человек. Это почти треть взрослого населения страны.