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В Британии планируют ускорить COVID-вакцинацию населения

Новина українською → Лондон, Воскресенье 21 февраля 2021 14:41
В Британии планируют ускорить COVID-вакцинацию населения Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Британии намерено сделать прививку первой дозой вакцины против коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля. Это на месяц раньше, чем было запланировано.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, новые планы правительства направлены на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получивших прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.

Производители двух вакцин, которые использует Британия, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу. Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в стране есть возможность для того, чтобы реализовать такие планы.

Отмечается, что с начала вакцинации в Британии прививки получили свыше 17,2 млн человек. Это почти треть взрослого населения страны.

Напомним, ранее премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.

Также ранее Великобритания призвала к принятию резолюции о прекращении огня, чтобы люди, которые живут в зонах боевых действий, могли вакцинироваться от коронавируса.

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