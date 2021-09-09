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В Британии планируют отстранять от работы непривитых медиков и соцработников

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Великобритании предложило правительству рассмотреть вопрос обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и соцработников. Так, в случае отказа от прививки - людей будут отстранять с работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Минздраве отмечают, что люди, которые проживают в домах для престарелых особенно сильно пострадали от COVID-19, поэтому вакцинация персонала там крайне необходима.

"Реальность такова, что один из лучших способов защитить людей, живущих в домах для престарелых - это убедиться, что персонал вакцинирован", - говорится в сообщении.

Указано, что правительство за полтора месяца должно рассмотреть вопрос о том, должны ли требования вакцинации применяться к медицинским и социальным работникам.

Это будет означать, что только те, кто полностью вакцинирован (если не имеют на это медицинских противопоказаний) могут быть привлечены для оказания медицинских и социальных услуг.

Однако критики обязательной вакцинации утверждают, такая политика приведет к тому, что много кто может уволиться и это приведет к нехватке медицинского персонала в количестве более 120 тысяч.

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КоронавирусВеликобритания