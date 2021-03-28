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В Британии первую дозу COVID-вакцины получили более 30 миллионов человек

Автор: Роман Тверденко

В Великобритании уже более 30 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Это 57% взрослого населения страны.

Об этом сообщает The Guardian.

К воскресенью первую дозу получили 30 151 287 человек, а вторую дозу - 3,5 миллиона человек, что равно 6% взрослого населения.

Власти вкладываются в сроки вакцинации людей в возрасте от 50 лет из группы риска до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе надеются произвести 420 миллионов доз вакцины от коронавируса к середине лета. Часть из этого количества хотят передать другим странам.

Также сообщалось, что единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня.Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.

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Новости Украины Вакцина от коронавируса
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