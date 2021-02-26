В Британии первую дозу COVID-вакцины получили более 19 млн человек

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили более 19 миллионов человек. При этом две прививки уже сделали более 736 тысяч человек.

Об этом сообщает Sky News.

Так, общее количество первых доз достигло 19177555 - увеличение на 485 720 Также 736037 человек уже получили вторую дозу вакцины - в сравнении с предыдущим днем это ​​больше на 35 319. Отмечается, что это самый высокий прирост вторых доз и самый высокий прирост первых доз этой неделе.