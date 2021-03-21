В Британии ожидают, что часть COVID-ограничений будет действовать еще несколько лет
Часть мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могут действовать в течение еще нескольких лет. Все упирается в темпы вакцинации во всем мире.
Об этом заявила руководитель процесса иммунизации Национальной службы здравоохранения Великобритании Мэри Рамсей, сообщает The Guardian.
Она отметила, что в стране могут остаться ряд несущественно осложняющих жизнь ограничений вроде социальной дистанции и использования масок в общественных местах.
Рамсей считает, что от этих мер нельзя отказаться сразу после завершения вакцинации в Британии и вернуться к нормальной жизни, поскольку болезнь будет и дальше распространяться определенным образом из-за отставания в вакцинации в различных частях мира.
"В течение нескольких лет ограничения будут. По крайней мере, до тех пор, пока другие части мира не будут вакцинированы так же хорошо, как мы, и цифры повсюду не снизятся. После этого мы сможем очень постепенно вернуться к более нормальной ситуации". - сказала доктор.
Напомним, в Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более половины взрослого населения страны.
Также сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.