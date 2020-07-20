В Британии опубликовали результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях

В Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях. Эту вакцину разрабатывали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZenec.

Об этом сообщает SkyNews.

Как отмечается, вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной.

"Первые тесты на людях показали, что вакцина против коронавируса, которая разрабатывается в Оксфордском университете, является безопасной и вызывает иммунную реакцию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Как ранее писало РБК-Украина, МИД Великобритании уверен в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19.

Также в ВОЗ сообщили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.