В Британии опровергли отмену торговых санкций против России

Фото: флаг Британии (pixabay/comterimakasih)

Лондон пересмотрит часть контрмер в сфере торговли

Лондон не собирается отменять торговые санкции против Российской Федерации, а планирует пересмотреть часть контрмер в сфере торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Британии в Украине в Facebook.

В посольстве объяснили, что в объявлении Министерства международной торговли Британии не говорится об отмене санкций против России, более того, Лондон по итогам пересмотра планирует сохранить контрмеры против РФ.

"Во вчерашнем объявлении говорится о контрмерах в сфере торговли, а не о санкциях. Эти мероприятия основываются на экономических фактах и не выходят из политических соображений", - заявили в посольстве.

Отмечается, что Британия планирует сохранить 43 из 106 действующих контрмер Евросоюза в рамках своей собственной системы защиты торговли. Лондон проанализирует каждую из 43 контрмер, чтобы убедиться в их необходимости.

"Этот анализ определит, следует ли продолжать применять те или иные меры и на каком уровне, когда Британия начнет проводить независимую торговую политику. Инструменты защиты, о которых говорилось в объявлении, являются первыми из 43, подлежащих пересмотру", - рассказали в диппредставительстве.

Кроме того, в течение переходного периода после Brexit Лондон будет придерживаться политики санкций Евросоюза и в полной мере использовать полномочия, предусмотренные национальным законодательством о санкциях. Однако Британия будет несколько ограничена в вопросе самостоятельного внедрения мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия пересмотрела список торговых ограничений и отменила некоторые из них. Указывалось, что Лондон собирается снять ограничения для некоторых видов товаров из России.

Также РБК-Украина писало, что Британия смягчила санкции против России. Британия внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России.