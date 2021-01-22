В Британии обсуждают возможность выплат для заболевших COVID-19

Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)

Власти Великобритании рассматривают возможность выплат тем, кто получил положительный тест на коронавирус. Обсуждается сумма в 500 фунтов.

Об этом сообщает The Times.

В правительстве такие выплаты рассматривают в рамках мер, которые должны снять препятствия для борьбы с распространением коронавируса. Расчет на то, что выплаты помогут частично покрыть период без работы и люди будут больше готовы к самоизоляции в свете возможности продолжения локдауна до лета.

Предполагается, что для выплат зараженным коронавирусом нужно будет выделять по два миллиарда фунтов в месяц. В то же время, круг тех, кому будут выплачивать эти деньги, может быть ограничен до лиц, которые не могут работать из дому.

В Британии остается сложная ситуация с пандемией коронавируса. Ежедневный прирост новых случаев снижается, но смертность не идет на спад.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон отказался называть ориентировочные даты выхода из текущего локдауна в стране.

Также в пятницу, 22 января, полиция Великобритании разогнала свадьбу с почти 400 гостями. Они нарушили карантинные ограничения, согласно которым разрешено присутствие только шести человек.