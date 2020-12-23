В Британии обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии

Фото: Британия (pexels)

В Великобритании зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Впервые с начала пандемии обнаружили 36 804 новых случая.

Об этом сообщает Sky News.

За сутки от коронавируса умер 691 человек - наибольшее количество за последний месяц.

Всего с начала пандемии в Британии зарегистрировали 2 116 573 случая коронавируса.

В материале РБК-Украина сообщалось, что распространение нового штамма коронавируса в Великобритании вызвало оперативную реакцию других европейских стран, которые закрыли границы для жителей Соединенного Королевства. А также опасения о том, что уже разработаны вакцины против COVID-19 могут оказаться неэффективными – что, впрочем, опровергается эпидемиологами.

В то же время ранее стало известно, что правительство Украины не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. При этом для путешественников из Британии будет действовать ряд ограничений.