ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Британии обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии

Британия, Среда 23 декабря 2020 03:01
В Британии обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии
Фото: Британия (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Великобритании зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Впервые с начала пандемии обнаружили 36 804 новых случая.

Об этом сообщает Sky News.

За сутки от коронавируса умер 691 человек - наибольшее количество за последний месяц.

Всего с начала пандемии в Британии зарегистрировали 2 116 573 случая коронавируса.

В материале РБК-Украина сообщалось, что распространение нового штамма коронавируса в Великобритании вызвало оперативную реакцию других европейских стран, которые закрыли границы для жителей Соединенного Королевства. А также опасения о том, что уже разработаны вакцины против COVID-19 могут оказаться неэффективными – что, впрочем, опровергается эпидемиологами.

В то же время ранее стало известно, что правительство Украины не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. При этом для путешественников из Британии будет действовать ряд ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ВеликобританияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь