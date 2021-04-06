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В Британии обещают недискриминационную систему COVID-паспортов

Новина українською → Великобритания, Вторник 06 апреля 2021 15:01
В Британии обещают недискриминационную систему COVID-паспортов Фото: в Британии хотят ввести паспорта вакцинации (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Любая схема сертификатов вакцинации против COVID-19, которую будет внедрять Великобритания, должна быть работоспособной и не должна дискриминировать непривитых людей.

Об этом 6 апреля сказал в эфире телеканала BBC министр, ответственный за программу вакцинации, Надхим Захави, передает Reuters.

"Не будет ситуаций, когда правительство разрешит этому (дискриминации - ред.) произойти", - сказал Надхим Захави в ответ на вопрос о том, может ли быть схема COVID-сертификации дискриминационной.

"Каждый может пройти тест. Никакой дискриминации нет. Не каждый может получить вакцину ... именно поэтому мы должны рассмотреть все технологии, чтобы убедиться, что они работают вместе", - сказал он.

Напомним, в следующем месяце Сингапур уже начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты. В них должна быть информация о вакцинации владельца и результатах тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны. Такая мысль продиктована неуверенностью в том, предотвращает ли прививка против COVID-19 передачи вируса, а также соображениями справедливости.

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