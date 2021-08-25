В Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы

"Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.

Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5-6 месяцев защита снижается до 74%.

Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4-5 месяцев она снижается до 67%.

Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.

Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.