В Британии назвали способ остановить распространения коронавируса

Британские медики считают, что самое правильное поведение при обнаружении симптомов коронавируса - сообщить врачам и самоизолироваться. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, в Британии был зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом, который также стал первым выявленным случаем в Лондоне. Женщина заразилась в Китае и, обнаружив симптомы болезни, доехала до больницы на такси.

Британские власти при появлении симптомов коронавируса советуют звонить в скорую и оставаться дома.

"Из-за того, что заболевшая женщина сама приехала в больницу, властям пришлось тщательно отследить всех людей, с кем она могла контактировать по пути", - пишет издание.

Сообщается, что здоровье водителя не подверглось большому риску, так как поездка была недолгой, и между ней и шофером не было близкого устойчивого контакта. Однако компания Uber, через приложение которой была вызвана машина, сообщила, что временно закрыла аккаунт водителя.

Напомним, Министерство здравоохранения Египта сегодня, 14 февраля, объявило о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране.

Ранее сообщалось, что власти Пекина ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших в город с целью избежания распространения коронавируса. Лица, которые откажутся от 14-дневной изоляции, будут привлечены к ответственности.