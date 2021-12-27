В Британии назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон"

Медики и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom (используется для наблюдения за симптомами COVID-19), пришли к выводу, что появление сыпи можно считать ключевым признаком нового штамма.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - сказано в статье.

Кроме этого, уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

К признакам инфицирования "Омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.