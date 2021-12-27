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В Британии назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон"

Автор: Артур Родивилов

Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Медики и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom (используется для наблюдения за симптомами COVID-19), пришли к выводу, что появление сыпи можно считать ключевым признаком нового штамма.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - сказано в статье.

Кроме этого, уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

К признакам инфицирования "Омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Отметим, в Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" зафиксировали 18 декабря. В Минздраве дали рекомендации, как не заразиться новым вариантом коронавируса.

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