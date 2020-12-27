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В Британии намерены в январе начать выпуск вакцины Оксфордского университета

Автор: Артур Родивилов

Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Препарат будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

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Об этом сообщает Sunday Telegraph.

Если регулятор в ближайшие дни одобрит вакцину, спортивные стадионы и конференц-залы переоборудуют в центры массовой вакцинации.

"Правительство нацелено на то, чтобы в течение двух недель 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины Оксфорда или Pfizer в рамках масштабного расширения программы вакцинации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре AstraZeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса. Компания еще до завершения испытаний заявила, что вакцина эффективна на 70%.

Однако из-за сомнительных промежуточных результатов

Как писало РБК-Украина, AstraZeneca планирует до конца года сделать 200 млн доз собственной вакцины от коронавируса. Еще 700 млн доз препарата планируют изготовить в первые три месяца 2021 года.

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