В Британии могут продлить COVID-ограничения еще на полгода

Закон о коронавирусе планируют продлить позднее этой осенью, несмотря на то, что некоторые из временных ограничений уже утратили свою силу.

По словам Бориса Джонсона, игнорирование продления закона было бы безответственным поступком со стороны правительства Великобритании.

"Эти положения, в случае их удаления, лишат правительство возможности защищать нанимателей, например, от выселения, или выплачивать пособие в случае болезни тем, кто находится в самоизоляции с первого дня", - отметил премьер-министр.

Джонсон добавил, что продление действия Закона о коронавирусе будет гарантировать безопасность для населения.