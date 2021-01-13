В Британии от коронавируса впервые умерли более 1,5 тысяч человек за сутки

В Великобритании за прошлые сутки зафиксировали 1564 смерти от коронавируса. Впервые за время пандемии суточный прирост смертей от COVID-19 превысил 1,5 тысячи.

Об этом сообщает The Guardian.

В стране за период пандемии уже более 100 тысяч смертей от коронавируса - 101 160.

Также за последние сутки зафиксировали 47 525 случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии - 3 211 576 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в мире коронавирусом заболели уже более 90 миллионов человек по состоянию на среду, 13 января. Лидеры по заболеваемости - США, Индия и Бразилия.

Утром в среду сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 6409 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.