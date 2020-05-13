В Британии от коронавируса умерли 275 работников здравоохранения

В Британии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались по меньшей мере 275 работников здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украна со ссылкой на Mirror.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, коронавирус забрал жизни 144 медиков и 131 работника социального обеспечения.

Также отмечается, что реальная цифра погибших среди медперсонала, вероятно, будет намного выше.

Вчера общее число погибших от COVID-19 в Соединенном Королевстве превысило 40 тыс., что является наихудшим показателем среди стран Европы.

Согласно данным управления национальной статистики, число смертей от COVID-19 в Великобритании может быть на 15% больше из-за включения в статистику новых данных о летальных случаях в домах престарелых.

Сегодня Борис Джонсон объявил о выделении дополнительных 600 млн фунтов стерлингов для борьбы с инфекцией в домах престарелых. Джонсон настаивает, что там сейчас наблюдается "заметное и существенное сокращение" заболеваемости и смертности от коронавируса.