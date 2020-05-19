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В Британии от коронавируса умерла украинка

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 18:21
В Британии от коронавируса умерла украинка
Фото: человек во время дезинфекции территории от коронаивируса (РБК-Украина)

Женщине было 42 года

В Великобритании от коронавируса COVID-19 умерла гражданка Украины. Женщина скончалась 17 мая в графстве Суррей.

Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти гражданки Украины, 1978 г.р., инфицированной коронавирусом", - заявил Погорельцев.

По его словам, украинка умерла 17 мая в городе Чертси, графство Суррей. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решения вопроса репатриации тела. Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании.

Отметим, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев заражения COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 260 человек. При этом общее количество больных в стране составляет 18 876 человек. Умерли от COVID-19 в Украине почти 550 пациентов, выздоровели более 6 тысяч.

Также РБК-Украина писало, что начало спада пандемии коронавирус в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины ВеликобританияпреступленияКоронавирус
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