В Британии из-за коронавируса из тюрем выпустят примерно 4 000 заключенных

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В Минюсте Британии отметили, что будут освобождать только "преступников низкого риска"

В Великобритании досрочно уволят и тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В Минюсте Британии отметили, что будут освобождать "преступников низкого риска". Осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.

В ведомстве также подчеркнули, что права на досрочное освобождение не будет у осужденных за нарушения, связанные с пандемией COVID-19, в частности, такие как кашель на сотрудников чрезвычайных служб или похищение средств индивидуальной защиты.

Освобожденных заключенных будут отслеживать с помощью электронных устройств, требуя от них оставаться дома.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали 42 479 случаев инфицирования коронавирусом: 4 313 человек умерли, 215 - выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что британский принц Чарльз заразился коронавирусом и провел семь дней в самоизоляции.

Позже стало известно о заражении премьєр-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил положительный результат на COVID-19.