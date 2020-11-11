В Британии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество людей с мая

Фото: флаг Великобритании (unsplash)

Во вторник, 10 ноября, в Великобритании зарегистрировали более 500 летальных случаев из-за коронавируса. Это самый высокий показатель с мая.

Об этом сообщает The Guardian.

В течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 532 пациента. У них инфекцию подтвердили на протяжении 28 дней. Это самый высокий показатель с 12 мая, когда в Британии зафиксировали 614 смертей.

В то же время во вторник суточный показатель летальных случаев резко вырос по сравнению с понедельником, когда сообщили о 194 смертей.

Накануне начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что вызванный пандемией COVID-19 коронокризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогнозирует вдвое более высокую смертность от коронавируса этой зимой, чем было во время первой волны пандемии. Поэтому он планирует предложить британскому парламенту ввести локдаун на один месяц.

Напомним, по последние сутки в Италии зафиксировали более 35 тысяч новых заражений коронавирусом. В то же время впервые с апреля число умерших приблизилось к 600.