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В Британии количество жертв COVID-19 приблизилось к 3 тысячам

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 17:10
В Британии количество жертв COVID-19 приблизилось к 3 тысячам
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Подтвердили с начала вспышки 33,7 тыс. случаев

Количество летальных случаев коронавируса в Британии приблизилось к 3 тысячам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным британского Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 апреля на территории Соединенного Королевства зафиксирована 2 921 смерть больного коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на утро проверку на коронавирус прошли 163 194 человека, причем в 33 718 человек тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, вчера сообщалось, что в Британии за сутки от коронавируса умерли более полтысячи больных. По состоянию на 9 утра среды в Британии было зафиксировано 2 352 летальных случая от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Центре общественного здоровья Минздрава представили подробную статистику по жертвам коронавируса в Украине. От коронавируса умерли 15 женщин и 5 мужчин. Все жертвы старше 49 лет.

Как известно, по состоянию на 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом составляет 804. От коронавируса умерли 20 человек, а 13 пациентов - выздоровели. За последние сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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