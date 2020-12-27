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В Британии испытывают новое лекарство от COVID: может дать мгновенный иммунитет

Лондон, Воскресенье 27 декабря 2020 10:18
В Британии испытывают новое лекарство от COVID: может дать мгновенный иммунитет
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

В Великобритании ученые из Университета колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат против коронавируса Storm Chaser. Это лекарство потенциально может дать мгновенный иммунитет от COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Данный препарат разработан учеными UCLH совместно с фармацевтической компанией Astrazeneca, которая ранее выпустила свою вакцину от коронавируса.

Ученые надеются, что препарат будет иметь смесь антител и будет способен защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев. Участникам испытаний лекарство вводится в виде двух доз. В случае одобрения препарат сможет обеспечить иммунитет к COVID-19 уже в течении восьми дней, тогда как нынешним вакцинам для этого необходимо около месяца.

В Британии надеются, что препарат станет доступным уже в марте или апреле 2021 года. Пока Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях. Лекарство ввели десяти добровольцам.

Напомним, в Британии планируют с 4 января начать вакцинацию против коронавируса препаратом компании Astrazeneca.

Также сообщалось, что страны Евросоюза в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

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Новости Украины Общество лекарствавакцина от коронавирусаКоронавирус

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